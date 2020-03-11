شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تناشد المواطنين عدم الخروج يومي الخميس والجمعة بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الحكومة المواطنين نتيجة للطقس السئ غير المسبوق بعدم الخروج يومى الخميس والجمعه إلا للضروره القصوى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحلالشمالية والوجة البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حدالسيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشداً المواطنين توخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.