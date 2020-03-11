شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار خلال الساعات المقبلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إيمان شاكر مدير إدارة الاستشعار عن بعض بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لإعصار خلال الساعات المقبلة، خاصة بعدما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا ومعلومات مغلوطة تفيد بتعرض البلاد لإعصار مدمر، مؤكدة أن ما يثار شائعات وغير حقيقى.

ونفت مدير إدارة الاستشعار عن بعض بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات ”الخليج 365”، تعرض البلاد لإعصار خلال الفترة المقبلة وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلقوا عليه منخفض التنين.

وأضافت قائلة: "ننفى تماما هذه الشائعة ولكن حذرنا فى هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية "، موضحة :"هو مجرد منخفض متعمق بقيم ضغط جوى منخفض يؤثر برياح نشطة وعواصف ترابية خاصة على جنوب البلاد.

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كانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عدم الإستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن يوم غدا الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس حيث تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القاة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدى إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض فـي درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتباراً من يوم غدا الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفـاض فى درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.