فيديو.. كورونا والمدارس.. من صنع الأزمة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ الدولة العديد من الإجراءات بهدف مواجهة فيروس كورونا، وكان آخرها إلغاء التجمعات وتعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة، هذا القرار الذى يعد تحركاً قوياً من الدولة لمواجهة انتشار المرض، حيث أكد نواب البرلمان أهمية هذا القرار فى مواجهة الفيروس المستجد، مشيرين إلى أن التكنولوجيا تعد السبيل الوحيد للتعامل مع فيروس كورونا .
منذ تفاقم أزمة كورونا بدأت الأسئلة حول موقف وزارة التعليم
هل سيتم تعليق الدراسة أم لا؟
ارتفع عدد الإصابات فى مصر إلى 59 حالة حتى الآن
اتخذت عدد من الدول قرار تعطيل الدراسة مثل السعودية
وفى مصر
قررت الحكومة تعليق كافة الفاعليات التى تتضمن تجمعات كبيرة مثل الموالد والحفلات
أعلن وزير التعليم مجموعة إجراءات احترازية بالمدارس
انتشرت شائعات على صفحات التواصل الاجتماعى حول تعطيل المدارس
سارع مجلس الوزراء فى نفى تلك الشائعات
وأكدت الحكومة أنه لا يوجد خلاف بين الوزراء حول الأمر
وزارة التعليم العالى أعلنت تأجيل احتفالية جامعة الجلالة لحين إشعار آخر
وأعادت وزارة التعليم التأكيد على أن تعليق الدراسة أو تقديم الامتحانات شائعات
وكلفت المديريات بتقديم تقرير يومى عن نسب الغياب والحضور
فمن صنع الأزمة من وجهة نظرك؟
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