شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنتج سبيكة منجنيز لأول مرة سبتمبر المقبل باستثمارات 120 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال هنداوى، العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أنه سيتم تصنيع سبيكة جديدة، لأول مرة في مصر في شركة سيناء للمنجنيز، وهى سبيكة "سيليكو منجنيز"، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل حيث تم البدء في الإنتاج التجريبى .

وأضاف هنداوى لـ"الخليج 365"، أن استثمارات إنتاج السبيكة، وتحويل الفرن الحالي الذى يعمل منذ عام 1993، وتأهيله لإنتاج السبيكة الجديدة، يتكلف نحو 120 مليون جنيه باستثمارات ذاتية من الشركة .

وحول أهمية السبيكة الجديدة، أشار هنداوى،إلى أنها ستساهم في تقليل استهلاك مصانع الحديد للطاقة، كما ستوفر في التكلفة وفى تقليل الحجم داخل أفران الصهر، علاوة على تحسين مستوى الصناعة نفسها، حيث تجمع السبيكة الجديدة بين خصائص سبيكتى "الفيرومنجنيز" و"الفيرو سيلكون"، ما يمثل خطوة مهمة لدعم صناعة الحديد والصلب المصرية حيث ستساهم في توفير تكلفة مدخلات الإنتاج .

Advertisements

وأوضح أن السبيكة تدخل في الأفران مع الخردة، لتحسين مواصفات الصلب، بنسب محددة، لافتا إلى أن البورصة العالمية، هي من تحدد سعر السبيكة، موضحا أن التقدم التكنولوجى ساهم في خفض استهلاك الصناعة من الفرو منجنيز من 10 إلى 12 كيلو في الطن الواحد من الحديد إلى كمية تتراوح من 3 إلى 4 كيلو من الاحتياجات من الخامة.

مما يذكر أنه كان يتم تصنيع سبيكة "الفيرو منجنيز" في شركة سيناء للمنجنيز بمنطقة أبو زنيمة بجنوب سيناء وتصنيع سبيكة "الفيرو سيليكون" في شركة السبائك الحديدية في أسوان التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبالتالي تجميعهما في سبيكة واحدة يمثل إضافة قوية للصناعة.