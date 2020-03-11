شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تخصص رقمي واتس آب للإبلاغ عن شائعات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، مناشدة الحكومة للمواطنين عدم الخروج من منازلهم الخميس والجمعة إلا للضرورة القصوى، بسبب حالة الطقس، وتخصيص رقمي وات آب للإبلاغ عن نشر الشائعات المتعلقة بفيروس كورنا، فضلا عن تغطية لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري الليلة، وتغطيات اقتصادية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

الحكومة تناشد المواطنين عدم الخروج يومي الخميس والجمعة بسبب الطقس

ناشدت الحكومة المواطنين نتيجة للطقس السئ غير المسبوق بعدم الخروج يومى الخميس والجمعه إلا للضروره القصوى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.





إيطاليا تخصص 25 مليار يورو لمكافحة انتشار فيروس كورونا فى البلاد

قررت إيطاليا، اليوم الأربعاء تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد ذكرت اليوم الأربعاء أن إيطاليا زادت من تدابيرها الاقتصادية الطارئة وقررت ايضا تعليق مدفوعات أقساط الرهن العقاري، للتخفيف من تداعيات فرض قيود الحجر الصحي على الصعيد الوطني، وذلك بينما تحارب أوروبا من أجل احتواء أكبر انتشار لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بخلاف الصين.

وقالت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني - إن تحركات الحكومة الإيطالية في هذا الشأن تهدف إلى مساعدة الشركات والعائلات على تجاوز قرارها الذي أصدرته في وقت متأخر من يوم أمس الأول بحظر جميع التجمعات "غير الضرورية" سواء كانت للسفر أو للتجمعات العامة في جميع أنحاء البلاد حتى بداية أبريل المقبل. كما تشمل القيود الأخرى إغلاق مناطق الجذب السياحي في محاولة لإبطاء انتشار الوباء وتخفيف الضغط على المستشفيات.





التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسبًا لسوء طقس الخميس

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت برفع حالة الطوارئ فى المحافظات تحسبًا لموجة الطقس السيئ المتوقعة غدًا الخميس، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى أكد أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من الشهر نفسه.





تحطم طائرة للقوات الجوية الباكستانية فى إسلام اباد

قال متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية إن طائرة تابعة للقوات تحطمت فى العاصمة إسلام اباد صباح اليوم الأربعاء. وأضاف لرويترز عبر الهاتف "نتأكد من الخسائر". ولم يتضح طراز الطائرة حتى الآن.

يذكر أن فى وقت سابق تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بالقرب من مدينة ماردان الباكستانية، خلال مهمة تدريبية روتينية، الحادث الذى يعد الثانى فى أقل من أسبوع، وقال متحدث باسم القوات الجوية، فى بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إن قائد الطائرة تمكن من النجاة بحياته قبل سقوطها، مضيفًا "إن القيادة الجوية أمرت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته".

الأوقاف تجرى حصرًا للساحات لأداء صلاة الجمعة خارج المساجد لتقليل التزاحم

تجرى مديريات وزارة الأوقاف حصرًا لساحات الصلاة لأداء صلاة الجمعة بها، لتقليل الصلاة بالأماكن المغلقة تلافيًا نقل العدوى.

ورصدت المديريات ما يقل عن 30% من المساجد لديها ساحات وعدد من المديريات لن تستطيع توفير ساحات، وجرى التنبيه بأن تكون الخطبة الأولى عن الشهداء ومدتها 10 دقائق والثانية عن النظافة ومدتها 5 دقائق.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه حال عدم توفر ساحات مفتوحة بالمساجد ستقام الجمعة بالمسجد مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة.

الحكومة تخصص رقمى واتس آب للإبلاغ عن أى شائعات تتعلق بفيروس كورونا

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتس آب (01155508688/ 01155508851)، للإبلاغ عن أى شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

يأتى هذا، فى إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى، وسرعة تداولها من قِبل المواطنين.





126 ألفًا و449 طالبًا وطالبة سجلوا استمارات الثانوية الأزهرية وغلق التسجيل الإلكترونى.. فتح الباب للمتخلفين بالمعاهد لـ2 أبريل المقبل.. وإعلان جدول الامتحانات قريبا.. و8900 متقدم للعمل بلجان الامتحانات حتى الآن

كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن الطلاب الذين سجلوا استمارات الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية بلغ 126 ألفًا و449 طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أنه بناء على توجيهات الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تقرر السماح للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل بيانات استمارة الثانوية، بملئها فى المعاهد فى موعد أقصاه 2 أبريل المقبل.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ على خليل، كان قد أعلن فتح الباب أمام طلاب الثانوية لملئ استمارات الثانوية للعام الدراسى 2019-2020، يوم 18 يناير الماضى وحتى يوم 21 فبراير، وتقرر مد باب التسجيل ليوم 28 فبراير الماضى، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار التحوّل الرقمى بالأزهر الشريف، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، بشأن التجهيزات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.





فيديو.. الحرب على البنكنوت.. العالم ينقل المواجهة مع كورونا لميدان جديد

أثار انتشار فيروس كورونا حول العالم وتسجيله أرقاما قياسية في الإصابات والوفيات في أكثر من 100 دولة، حالة من الفزع والقلق، واكبتها بطبيعة الحال إجراءات استثنائية، فبخلاف تعليق السفر من وإلى الدول المصابة، وإجراءات العزل، بدأت العديد من الدول فرض قيود على تداول العملات الورقية لاعتبارها وسيطاً محتملاً لنقل الفيروس.





رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التعاون الدولى نتائج زيارتها لواشنطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لاستعراض نتائج الزيارة التى قامت بها الوزيرة إلى واشنطن خلال الفترة من 24 إلى 27 فبرايـر 2020.

وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى اللقاءات التي عقدتها فى واشنطن مع رئيس البنك الدولي، والمديرين التنفيذيين للبنك، وعدد من قيادات البنك المسئولين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت هذه اللقاءات استمرار حرص البنك الدولى على الإسهام بفاعلية فى جهود التنمية الجارية فى مصر، وكذا دعم المشروعات التى تستهدف الاستثمار فى القوة البشرية، بما في ذلك خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المرأة.





«الخليج 365» فى قلب تولوز الفرنسية مدينة الإيرباص.. المنطقة الوردية حواريها تنقلك للمغرب العربى والمشردون يملأون الطرقات.. فتحها المسلمون وسقطت فى يد الفرنجة وعاد إليها المهاجرون العرب.. صور

96 ساعة لم تكن كفيلة للتعرف على مدينة تولوز التى تقع جنوب فرنسا والتى تعد واحدة من المدن ذات الأهمية الكبرى ليس فقط للجانب الفرنسى بل للأوربيين، وبشكل عام زيارتى لتولوز لم تكن الأولى ولكنها الثالثة بدعوة رقيقة من شركة إيرباص لصناعة الطائرات والتى قد دعت وفدا إعلاميا مصريا لحضور مراسم تسليم طائرة جديدة من طراز إيرباص A320 NEO والتى تعد الطائرة الرابعة ضمن صفقة طائرات تبلغ 12 طائرة لتحديث أسطول الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران، تمتاز الطائرة بعدة ميزات تفضيلية عن غيرها من باقى الطرازات طائرة A320 حيث إنها تخفض 20% فى استهلاك الوقود و5%خفضا فى تكاليف صيانة الهيكل، و14% خفضا فى التكاليف التشغيلية.





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دراسة ألمانية: مريض كورونا لا ينشر العدوى بعد 10 أيام من الإصابة

كشفت دراسة ألمانية حديثة حول فيروس كورونا الجديد، أن الذين أصيبوا بالمرض "يبثون" و"ينفثون" كميات كبيرة من الفيروس في الأيام الأولى من إصابتهم به، وتشير الدراسة، في الوقت نفسه، إلى أنه فيما تظل نتائج الفحوصات المخبرية على المرضى من ذوي الإصابة المعتدلة، إيجابية من خلال "مسحات" من الحلق لعدة أيام وحتى أسابيع بعد إصابتهم بالفيروس، فإن المرجح أن المرضى بأعراض معتدلة أو حالتهم المرضية متوسطة لن يتسببوا بالعدوى للآخرين بعد 10 أيام على إصابتهم بالمرض وبدء ظهور الأعراض عليهم.





البيت الأبيض يجتمع بشركات تكنولوجية كبرى اليوم لبحث سبل كبح انتشار كورونا

يلتقى البيت الأبيض الأمريكى اليوم الأربعاء بشركات كبيرة فى مجال التكنولوجيا لتنسيق الجهود المتعلقة بتفشى فيروس كورونا، سعيا للسيطرة على انتشار المرض المعدى الذى أصاب نحو ألف شخص فى الولايات المتحدة وأكثر من 100 ألف على مستوى العالم.

وأكد مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا لرويترز أن اللقاء سيشمل شركات فيسبوك وجوجل المملوكة لألفابت وأمازون وتويتر وأبل ومايكروسوفت.





السياحة: مغادرة 46 سائحا ضمن الباخرة المصابة بكورونا بعد سلبية تحاليلهم.. صور

غادرت مساء أمس الثلاثاء، مجموعة تتكون من 46 سائحا فرنسيا وأمريكيا، الذين كانوا على متن الفندق العائم الذى تم الإعلان عن وجود 45 حالة إيجابية به، وذلك بعد قضاء مدة ملاحظتهم والتأكد من سلبية نتائج تحاليل العينات الخاصة بهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبد الفتاح العاصى، رئيس قطاع الرقابة على المنشأت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أنه قد غادرت صباح اليوم الأربعاء مجموعة أخرى تتكون من 17 سائحا هنديا كانوا على متن نفس الفندق العائم، وذلك بعد التأكد من سلبية عيناتهم وقد وصلوا منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى.





التنبؤ بالفيضان يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

وشمل الفيديو على 12 خريطة بواقع خريطة كل 6 ساعات، توضح التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من اليوم الأربعاء 11 مارس حتى الجمعة 13 مارس 2020

وأظهرت خرائط التنبؤ اليوم الأربعاء 11 مارس، التوقع بسقوط أمطار متوسطة على غرب البلاد، وتقل شدتها كلما اتجهنا شرقاً على محافظات الوجه البحرى وسيناء والقاهرة وشمال ووسط الصعيد.

كما أشارت الخرائط غد الخميس 12 مارس، التوقع بسقوط امطار غزيرة على السواحل الشمالية، وسيناء وخليج السويس والدلتا ووسط الصعيد ، وتمتد إلى كافة الأنحاء ، وقد تؤدى إلى سيول على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس.





فيديو .. من الخميس إلى السبت.. أمطار وسيول وعاصفة

تتعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع الجارى، وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد بتوخى الحذر من الموجة السيئة التى ستشهدها البلاد وتشهد رياح عاصفة وأمطار غزيرة.

وينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس خلال فترة عدم الاستقرار بداية من الخميس المقبل وحتى السبت 14 مارس، فى نقاط مبسطة، وذلك كما يلى:

جوجل تطالب موظفيها العمل من المنزل حتى 10 إبريل للحد من انتشار كورونا

مع ظهور تقارير جديدة عن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، طالبت شركة جوجل من جميع موظفيها بأمريكا الشمالية بالعمل من المنزل إذا أمكن، وذلك بهدف التقليل من خطر انتشار فيروس كورونا إلى أدنى حد، إذ تأتى هذه الخطوة بعد أن وضعت عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى بالفعل سياسات مماثلة فى الشمال الغربى بعد تفشى المرض فى واشنطن.

ووفقا لموقع Business Insider ، أرسلت جوجل مذكرة يوم الثلاثاء إلى عشرات الآلاف من موظفيها فى أمريكا الشمالية، توصيهم بالعمل عن بعد، والبقاء فى المنزل حتى 10 أبريل على الأقل.

فى الوقت نفسه تقريبًا، حظرت الشركة أيضًا الإعلانات الخاصة بالكمامات الطبية فى الوقت الحالى، كما قالت جوجل إنها بصدد إنشاء صندوق COVID-19، حيث يمكن لجميع موظفيها المؤقتين والبائعين الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، إذا ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الحجر الصحى.





نسب حضور الطلاب متوسطة.. والتعليم: هلع أولياء الأمور سببه شائعات السوشيال ميديا.. ومتابعة انتظام الدراسة والتزام المعلمين بمقررات الترم الثانى والخريطة الزمنية.. ورفع إجراءات الوقاية من الأمراض

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسب الحضور بين طلاب المدارس اليوم كانت متوسطة، موضحة أن الوزارة تلقت تفاصيل بنسب حضور الطلاب فى المدارس، إضافة إلى التزام أعضاء هيئة التدريس بالمنهج الدراسى وخريطة توزيع المقررات الدراسية، لافتة إلى أن هناك بعض الطلبة لم تحضر وخاصة فى المرحلة الثانوية، مشددة على ضرورة حضور طلاب الصف الأول الثانوى العام أثناء انعقاد الامتحان التجريبى الأول فى مارس الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن نسب الغياب والحضور سيتم رفعها إلى بعض الجهات فى الدولة، للاطمئنان على انتظام الدراسة ونسب الحضور بين الطلاب، لافتة إلى أن الترم الثانى مستمر وتوقف الدراسة أمر غير مطروح للنقاش حاليا مع المتابعة الدقيقة للتقارير التى تصدر من وزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا.





شكرى يسلم سلطان عمان رسالة من السيسى حول سد النهضة

استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة.

وذكر المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطان عمان، وتمنياته بالتوفيق للسُلطان فى تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العُماني الشقيق، مؤكدًا على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.





معلول يخضع لبرنامج تأهيلي في الأهلي للتعافي من آلام الأمامية

يخضع علي معلول، لاعب الأهلي لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية، وفضّل الجهاز الطبي بالنادي منح معلول، الوقت الكافي للتعافي من آلام العضلة الأمامية التي اشتكى منها عقب نهاية مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والتى أنتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الاهلي لنصف نهائي البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

ووضع الجهاز الطبي بالنادي برنامجا تأهيليا لتجهيز معلول، الذي خرج من قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة في إطار منافسات الأسبوع الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز.





أجايي: قمة الدوري لا تعني حسم اللقب.. وعلينا الاجتهاد لإسعاد جماهيرنا

أكد جونيور أجايي، لاعب الأهلي، أن تصدر بطولة الدوري الممتاز لا يعني أن الفريق حسم اللقب، وجميع اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات والانطلاقة القوية في المسابقة، موضحاً إن الجماهير العاشقة للأهلي دائما ما تنتظر بطولة الدوري الممتاز، واعتادت أن يكون درع البطولة داخل مقر النادي بالجزيرة، لكن التحديات في المسابقة هذا الموسم مازالت قائمة، وتصدر الفريق بفارق من النقاط عن منافسيه، لا يعني حسم اللقب في الوقت الحالي، فاللاعبين أمامهم مسئولية مستمرة في إسعاد جماهير النادي من خلال تحقيق الإنتصارات.