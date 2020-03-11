شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. احنا اللي أكلنا الكورونا.. بلح كورونا أحدث تقاليع سوق الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لفتة طريفة، قام أحد بائعين سوق الساحل للبلح والياميش، بإطلاق اسم "كورونا" على أحد أنواع التمور التي بدأ عرضها في الموسم الرمضاني.

وقال البائع لليوم السابع، إنهم قاموا بإطلاق هذا الاسم على البلح، ليرسلوا رسالة أنهم ليسوا خائفين من المرض، وأن ما يقال عن انتشار الفيروس في مصر ليس سوى إشاعات مغرضة يروجها البعض لإثارة الخوف والبلبلة في الشارع المصري.

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وأضاف ساخرا "احنا اللي أكلنا الكورونا"، مؤكدا أن مصر محمية ولن يتمكن أحد من النيل منها، وأن الشعب المصري أصبح واعيا بما فيه الكفاية حتى لا يلتفت للشائعات، وأصبح يبحث عن الخبر من مصادره الموثقة.

وشدد على أنهم قاموا بتخفيض سعر هذا النوع من التمور، والذي كان يباع العام الماضي مقابل 65 جنيه، وجعلوا سعره 25 جنيها، للتخفيف عن المواطن المصري قدر المستطاع.