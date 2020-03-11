شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تساؤلات المصريين بالخارج عن " كورونا" وعودتهم لمصر وتحاليل PCR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء الجهود المبذولة من الوزارة فى متابعة أزمة العالقين المصريين في الداخل والخارج، بسبب الإجراءات والتدابير المتخذةمن بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين فى التنقل من وإلى تلك الدول، فى إطار مواجهة ڨيروس "كورونا COVID 19" المستجد.

وتضمنت أبرز استفسارات المصريين بالخارج حول فيروس كورونا المستجد تساؤل المواطنين المتواجدين بالخارج لغرض الزيارة، عن مدى إمكانية عودتهم لأرض الوطن رغم الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدول للخروج من أراضيها.

وتساؤلات تضمنت قلق المواطنين الراغبين فى السفر للعمل بالخارج للمرة الأولى، حيث انتهى هؤلاء من كافة الإجراءات واستيفاء العقود للعمل بالخارج وتساؤلات المواطنون العاملون والمقيمون بالخارج عن مدى إمكانية عودتهم لأرض الوطن لقضاء الإجازة رغم الإجراءات الاحترازية التى قررتها الدول للخروج من أراضيها.

وتساءل عدد من المواطنين عن مدى إمكانية عودتهم إلى عائليهم المقيمين بالخارج رغم الإجراءات الاحترازية التى قررتها تلك الدول لمنع الدخول لأراضيها.

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وتساءل عدد من المواطنين عن مدى إمكانية عودتهم نهائياً إلى مصر رغم الإجراءات الاحترازية التي قررتها تلك الدوللمنع الخروج من أراضيها.

ووردت مجموعة من تساؤلات المصريين - سواء الراغبين في العودة للوطن أو السفر للخارج - عن تحاليل PCR، المشترطة من بعض الدول كإجراء احترازى للدخول إلى أراضيها خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، وتساءل عدد منالمصريين المقيمين بالخارج عن مدى إمكانية عودتهم لمصر في الفترة الحالية رغم وجود تلك الإجراءات الاحترازية التيأقرتها بعض الدول لمنع الخروج من أراضيها خلال فترة أزمة "كورونا".

كما تسائل عدد من المصريين عن مدى إمكانية سفرهم للدراسة بالخارج في الفترة الحالية رغم وجود تلك الإجراءات الاحترازية التي أقرتها بعض الدول لمنع الدخول لأراضيها خلال فترة أزمة ( كورونا )

ووردت إلى الوزارة عدد من شكاوى المصريين، التي أوضحوا خلالها ضرورة سفرهم للخارج لأسباب قهرية عاجلة تتعلق بحالات إنسانية، حيث تساءل هؤلاء عن مدى إمكانية استثنائهم للسفر إلى الخارج، رغم وجود تلك الإجراءات الاحترازية التي أقرتها بعض الدول لمنع الدخول لأراضيها خلال فترة أزمة "كورونا".