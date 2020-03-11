محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، من القبض على عامل لسرقته جوال ذخيرة من فيلا بمنطقة روض الفرج.

أثناء مرور المقدم محمد ملش، رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، والرواد كريم لاشين وأحمد شكري وإسلام أنور، ضباط مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة بشارع الشبراوی دائرة القسم، وتمكن من ضبط "و. خ"، 35 سنة، عامل، والسابق اتھامه فى 5 قضایا أخرھم 7520 لسنة 2016م الموسكى "نصب" وبحوزته جوال بداخله "66 طلقة خرطوش عیار 12 مم، شنیور، صاروخ كھربائي، مفك، سلاح أبیض "كتر".

وبمناقشته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتھا من داخل فیلا كائنة بمنطقة شبرا منت مركز أبو النمرس / جیزة بإسلوب "التسلق"، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، أمكن التوصل للمجنى علیه وتبین أنه یدعى "أ. م"، 57 سنة، مدیر شركة للأسلحة والذخیرة، وأن الفیلا ملك والده باستدعائه أمام العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة، وقرر بأنه لم یكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد وأضاف بأن الطلقات المضبوطة خاصة بسلاح ناري "بندقیة خرطوش ماركة بینلي عیار 12 مم"، والمرخص له تحت رقم 2/2952 بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.