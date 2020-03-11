"المسطحات": ضبط 12 ألف طن أسمدة مغشوشة و100 طن مخلفات طبية خطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات، والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 5 مصانع أسمدة وأعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديريتي أمن القليوبية والجيزة بإجمالي كمية وزنت 12,011,3 طن أسمدة – 185 طن أعلاف بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومغشوشة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري. Advertisements كما تم ضبط 11 عيادة بيطرية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية لارتكاب مخالفات عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية – عدم وجود طبيب بيطري بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية . وضبط مصنع بنطاق محافظة القليوبية بداخله كمية وزنت 100 طن مخلفات طبية خطرة بدون ترخيص وموافقة بيئية – سجل بيئي – ملف التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة، 22 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بنطاق محافظة القاهرة بالمخالفة لقانون البيئة. وفى مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف والأراضي الزراعية، تم ضبط 22 قضية لارتكاب مخالفات إلقاء مخلفات – عدم وجود تراخيص بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل، ومنافع الري والصرف والأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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