25 مارس.. الحكم في معارضة أحمد الفيشاوي على حبسه سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
حجزت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، المعارضة المقدمة من الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحقه بالحبس سنة، في اتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامتها ضده ابنته لينا الفيشاوي، لجلسة 25 مارس؛ للحكم.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر سعيد شعبان، قد قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف.
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