"الأمن العام": تنفيذ 83 ألف حكم قضائي.. وضبط 239 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 239 قطعة سلاح ناري، 293 قضية مخدرات، وتنفيذ 83315 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط تشكيليين عصابيين، ضما 10 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوع، و27 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و407 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 6 سيارات – دراجة نارية.

كما تم ضبط 30831 مخالفة مرورية، وفحص 221 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 20 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.