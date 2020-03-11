بمديونية 2.6 مليون جنيه.. "الأمن العام" ينفذ 159 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر فبراير الماضي، من تنفيذ 159 حكم قضائي متنوع لصالح البنوك والشركات. وشملت تنفيذ 148 حكماً قضائياً بإجمالي مديونية بلغت (2,671,850 اثنان مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً) لصالح 11 بنك مختلفة، تنفيذ 11 حكماً قضائياً لصالح 3 شركات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوي الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، ولا سيما الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.

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