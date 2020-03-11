ضبط شخصين لقيامهما بالقرصنة الإلكترونية لشركات برمجيات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لقيامهما بعمليات قرصنة إلكترونية لموقع خاص بإحدى شركات البرمجيات والاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض (إحدى شركات البرمجيات العاملة في مجال توفير خدمات الدفع الإلكتروني-الكائنة بمدينة نصر بالقاهرة) بتعرض الشركة لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من خلال قيام مجموعة من الأشخاص بالتحايل على نظام تشغيل الشركة، وتمكنهم من فتح حساب على موقع الشركة، والقيام عقب ذلك بعمليات تحويل احتيالية من ذلك الحساب، مما أدى إلى تعرض الشركة لتحويل مبلغ (مليون و160 ألف جنيه) من حسابها إلى حسابات أخرى، وعقب اكتشاف الشركة الواقعة، تم إيقاف تحويل جزء من ذلك المبلغ، إلا أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ (250 ألف جنيه).

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بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب جامعي، وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة)، حيث قاما بالاحتيال على الشركة المبلغة والاستيلاء على أموالها من خلال تحميل تطبيق الشركة على هواتفهم المحمولة، وفتح حساب على نظام الشركة واستخدام بعض البرامج على شبكة الإنترنت والتي مكنتهم من إجراء عمليات تحويل احتيالية في ذات الوقت للمبلغ الموجود في حساباتهما بالشركة إلى عدد من الحسابات الإلكترونية تم إنشائها بطرق احتيالية على موقع الشركة، وعقب ذلك تم تحويل المبالغ المستولى عليها إلى حساباتهم والاستيلاء على أموال الشركة وقدرها (250 ألف جنيه) بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمين المذكورين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا باحتفاظهما بمبلغ مالي بمسكنهما، وإيداع مبلغ قدره (50 ألف جنيه) بحساب والدتهم بأحد البنوك من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبإرشادهما تم ضبط (هاتفين محمول -مبلغ مالي قدره 24 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.