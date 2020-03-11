بسبب طقس الخميس.. الحكومة: غدا إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:
قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدًا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020.
ويأتي ذلك نظرًا لظروف الطقس السيئ، المتوقع غدًا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والنقل، والإسعاف، والمستشفيات، والمطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
وسيعقد الوزراء والمسؤولون المعنيون مؤتمرًا صحفيًا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.
يأتي ذلك فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار،
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