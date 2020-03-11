سرعة الرياح 60 كم/ الساعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة السيئة لطقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ فجر الخميس، حتى يوم الجمعة المقبل، وتقل حدتها بداية من صباح يوم السبت، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.

وكشفت شاكر عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال التقلبات الجوية، حيث تتساقط الأمطار غزيرة الشدة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجة البحري ومدن القناة بداية من فجر الخميس، بينما تصل حد السيول على خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد.

وأضافت أن سبب موجة التقلبات في الأحوال الجوية، يرجع لوجود منخفض جوي على جمهورية مصر العربية في ظل وجود امتداد لمنخفض السودان الموسمي، ما يتسبب في رياح جنوبية شرقية محملة بكميات كبيرة من بخار الماء قادمة من البحر الأحمر، كما تتواجد رياح شمالية غربية، غربية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة.

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وأشارت أن نشاط الرياح سيكون على كافة أنحاء البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتابعت: "سرعة الرياح تتراوح بين 25 و30 عقدة، أي ما يعادل 50 إلى 60 كم/ساعة".

وأوضحت أنه بداية من يوم الجمعة ستنخفض درجات الحرارة بحوالي 5 درجات عن المعدلات الطبيعية، وتسجل على القاهرة والوجه البحري 17 -14، السواحل الشمالية 17- 14، جنوب سيناء 30- 19، شمال الصعيد 20- 16، جنوب الصعيد 25- 20.​