قبل بدء السيول والرياح.. 8 توجيهات حكومية عاجلة للمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات مشددة لمختلف المحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب مناطق البلاد بداية من غدِ الخميس وحتى السبت المقبل.

وينشر الخليج 365 الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه الموجة السيئة التي وصفتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بموجة التقلبات الحادة والشديدة، على النحو التالي:

- وجه اللواء محمود شعراوي غرفة عمليات الوزارة باستمرار المتابعة على مدار الساعة.

- فتح خطوط اتصال مستمرة طوال فترة الموجة بين غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات الرئيسية في المحافظات المختلفة للتعرف على تطورات الأوضاع أولًا بأول.

- وجه الوزير المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى؛ تحسبًا للتقلبات المناخية المتوقعة.

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- التأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة شفطها.

- التنسيق المستمر بين المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية.

- سرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

- التأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع.

- اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء موجة من التقلبات الشديدة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على مختلف مناطق البلاد بداية من غدِ الخميس وحتى السبت تشمل سقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس والقاهرة، تكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، إلى جانب نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تصل حد العاصفة على بعض المناطق.