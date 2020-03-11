محافظ الجيزة الأسبق: الانتهاء من نافورة التحرير 15 مارس الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة الأسبق واستشاري السلامة الإنشائية لمشروع تطوير ميدان التحرير، إن أعمال تطوير الميدان تسير على قدم وساق للانتهاء في أسرع وقت ممكن.
وأضاف عبدالرحمن، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من أعمال الأرضية الخاصة بالنافورة، وبعد الانتهاء منها بالكامل سيتم تشغيلها بشكل تجريبي للتأكد من عملها دون أي مشكلات، متوقعًا أن يكون ذلك خلال 15 مارس الجاري.
وأوضح استشاري السلامة الإنشائية للمشروع، أنه يتم إجراء تجارب تشغيل لكل جزء جرى الانتهاء منه تباعًا كما سيتم التشغيل التجريبي لكامل أجزاء الميدان قبل الافتتاح بشكل رسمي.
وأكد الدكتور علي عبدالرحمن، أن تركيب كباش الأقصر سيكون عقب الانتهاء الكامل من أعمال النافورة، لافتًا إلى أن تثبيت الكباش هي المرحلة الأخيرة قبل التشغيل التجريبي والافتتاح أمام الجمهور.
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