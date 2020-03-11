الأوقاف تعقد دورات لتأهيل شباب الوزارة للقيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للدورة الأولى لإعداد الشباب للقيادة، وتشمل 100 شاب (خمسون منهم من القطاع الديني) بشرط ألا يزيد سن المتقدم على أربعين عامًا، وأن يكون من العاملين بالإدارة الوسطى (مدير إدارة - مفتش - رئيس قسم) أو من الأئمة الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه ممن هم على الدرجة الأولى أو الثانية، على أن يقدم طلبه مصحوبًا بتزكية مدير المديرية التابع لها بما يفيد تميزه العلمي والإداري أو ما يكلف به من مهام مع تفانيه في عمله.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، أنه سيتم اختيار 50 شابا من الإداريين أو الجهات التابعة لها (هيئة الأوقاف - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مستشفى الدعاة - المديريات الإقليمية) ممن هم على الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وأربعين عامًا، وأن يشفع طلبه بخطاب تزكية من رئيس الجهة التابع له بما يفيد تميزه وتفانيه في عمله، وبشرط الحصول على مؤهل عال في أي من المتقدمين.

ودعت الوزارة، الراغبين في الالتحاق بالدورة تسليم طلب التقدم متضمنًا الإسم والوظيفة والدرجة وتاريخ الحصول عليها والرقم القومي ورقم الهاتف مع صورة طبق الأصل من المؤهل الأعلى، وخطاب تزكية مدير المديرية أو الجهة التابع لها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه على النحو التالي:

١- ديوان عام الوزارة تسلم للدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير.

٢- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تسلم للدكتور هشام عبد العزيز.

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٣- مستشفى الدعاة تسلم لمدير المستشفى.

٤- مديريات الأوقاف تسلم لمدير المديرية.

٥- ديوان عام هيئة الأوقاف تسلم لمدير عام الهيئة.

٦- مناطق الأوقاف تسلم لمدير المنطقة.

٧- المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف تسلم لرئيس مجلس إدارة المجموعة أو من يفوضه.