اقتراحات النواب توافق على طلبات ربط ورصف طرق بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن إعادة رصف الطريق الرابط بين قرى غرب الموهوب وأبو منقار وأبو هريرة – محافظة الوادي الجديد.
ووجهت لجنة الاقتراحات والشكاوي الجهات التنفيذية في محافظة الوادي الجديد بسرعة التنفيذ حفاظا علي سلامة أرواح المواطنين، وأكد النائب تامر عبد القادر أن الطريق حالته سيئة في جزء منه، ما يتسبب في كثرة الحوادث.
ووافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب نور الدين عبدالرزاق، بشأن توفير الاعتماد المالي من وزارة النقل لإنشاء كوبري مشاة علوي يربط منطقة ساحل طما الغربي بمدينة طما – محافظة سوهاج، وأجلت الاقتراح برغبة الثاني المقدم من "عبد الرزاق" بشأن الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من محور طما الجديد – محافظة سوهاج، لمزيد من الدراسة.
وشهد الاجتماع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى أيضا، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن رصف طريق الديروتين من أول مفارق بهوت حتى مدخل القرية، ثم من أول كوبري الطيبة حتى مدخل قرية الطيبة من الجهة الأخرى – محافظة الدقهلية.
وحضر اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي، ممثلون عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والنقل والإسكان، وهيئتي السكة الحديد والطرق والكباري.
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