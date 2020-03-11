مصر | حجز معارضة الفنان أحمد الفيشاوي للحكم لـ25 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز معارضة الفنان أحمد الفيشاوي للحكم لـ25 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت حكمة جنح مستأنف الدقي، حجز معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، وذلك في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، لجلسة 25 مارس الجاري للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر سعيد شعبان، قد قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض مدني.