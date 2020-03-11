مصر | الداخلية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات بحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء لجنة المصالحات.

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار إسترتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية، والعمل على إتمام الصلح بين أطرافها.

