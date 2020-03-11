مصر | سقوط 3 من تجار المخدرات في قبضة مباحث القاهرة

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على 3 عاطلين، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

ونجح ضابط بإدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "هشام. ن. ع. ا" 24 عاما عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات التالية: كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.260 كيلو جرام، وكمية من مادة البودر المخدر وزنت 50 جراما، ومبلغ مالي 770 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وكما تم ضبط "سيد. م. م. ع" 64 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، والسابق اتهامه في عدد 15 قضية آخرها 16149 لسنة 2012م عين شمس "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية: كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 95 جراما، ومبلغ 250 جنيها، وهاتف محمول.

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ونجحت أيضا إدارة مكافحة المخدرات، في ضبط "توفيق محمد توفيق عبد الحليم" 36 عاما عاطل بدائرة قسم شرطة الزيتون حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته المضبوطات التالية: كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 160 جرام، ومبلغ مالي 300 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وجار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.