مصر | ضبط عامل لسرقته "جوال ذخيرة" من داخل بروض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لسرقته "جوال ذخيرة" من داخل بروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط عامل لسرقته جوال ذخيرة من فيلا بمنطقة روض الفرج.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة بأنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج وبصحبتھ القوة المرافقة بشارع الشبراوي دائرة القسم، تمكن من ضبط "ولید. خ"، 35 سنة، عامل، والسابق اتھامھ في عدد 5 قضایا آخرھا "نصب" وبحوزته جوال بداخله عدد 66 طلقة خرطوش عیار 12 مم، شنیور، صاروخ كھربائي، مفك، وسلاح أبیض "كتر".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتھا من داخل فیلا كائنة بمنطقة شبرا منت مركز أبو النمرس جیزة بأسلوب "التسلق" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأمكن التوصل للمجني علیھ وتبین أنھ یدعى "أحمد. م"، 57 سنة، مدیر شركة للأسلحة والذخیرة، وأن الفیلا ملك والده، وباستدعائھ تعرف على المضبوطات واتھمھ بالسرقة، وقرر بأنه لم یكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد وأضاف بأن الطلقات المضبوطة خاصة بسلاح ناري "بندقیة خرطوش ماركة بینلي عیار 12 مم" والمرخص له تحت رقم 22952 بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.