أخبار مصر | نائب "رئيس الوفد": مصر في حاجة ماسة إلى إصلاح سياسي حقيقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب "رئيس الوفد": مصر في حاجة ماسة إلى إصلاح سياسي حقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن مصر تشهد مرحلة هامة في تاريخها السياسي، بخطوة تغيير قوية تستهدف نموًا في المجتمع لجميع المؤسسات والهيئات من خلال النظام الانتخابي الجديد بوجود 3 مجالس نيابية هي البرلمان والشيوخ والمجالس المحلية.

وأضاف الهضيبي في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوفد يتطلع لمناخ انتخابي آمن في إجراءات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أن النظام الانتخابي في مصر يحتاج إلى تطوير بما يواكب عمليات التنمية والتطور التي تشهدها البلاد.

وأوضح الهضيبي، أن بيت الأمة يرى إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة بنسبة 75 % إلى نسبة 25 % فردي، هو النظام الأمثل لانتخابات مجلس النواب، بينما يكون الشيوخ بنظام القائمة المغلقة للثلثين والثلث الآخر بالتعيين من الرئيس وفقًا للدستور.

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وقال نائب رئيس الوفد، إن إجراء الانتخابات النيابية بهذا النظام يثري الأحزاب بانضمام الراغبين في الترشح، أما النظام الفردي يجعل الناخبين الراغبين في الترشح يعزفون عن الدخول في الأحزاب، بالإضافة إلى أن الأخير يخلق صراعات عصبية وقبلية وشخصية، مصر في غنى عنها في ظل ما تشهده من عمليات تنموية.

وأشار الهضيبي، إلى أن مصر في حاجة ماسة الآن إلى إصلاح سياسي حقيقي، لتطبيق المادة الخامسة من الدستور، والتي تنص على أن الحياة السياسية فى مصر تقوم على التعددية الحزبية، ولذلك يجب على الدولة دعم الأحزاب، وإعطاءها أهمية وأولية في الإصلاح السياسي وفى تشكيل انتخابات المحليات والشيوخ والنواب المقبلة، مثمنًا دور الأحزاب في الفترة الأخيرة بإجرائها حوارات مجتمعية وطنية لإثراء الحياة السياسية في مصر.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الوفد، أن بيت الأمة بتكليفات من المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، شرع في تشكيل لجان بالمحافظات لتلقي طلبات الترشيح باسم الوفد، لفرزها واختيار الأنسب والأفضل والأقوى ليمثل بيت الأمة ويكون نائبًا متحدثًا باسم الشعب، خاصة وأن الوفد يمتلك من الكوادر القيادية والشبابية ما تؤهله لحصد أكبر عدد من مقاعد المجالس الثلاثة.