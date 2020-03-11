شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المعادي العسكري يستضيف خبير عالمي في أمراض الدم وزرع النخاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الأستاذ الدكتور ماركوس ديليما، خبير أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى كليفلاند الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 20 حتى 29 مارس 2020. جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء. وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومياً عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

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