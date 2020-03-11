شكرا لقرائتكم خبر عن طقس سيء غير مسبوق.. الحكومة تناشد المواطنين التزام منازلهم الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت الحكومة، المواطنين عدم الخروج من منازلهم، يومى الخميس والجمعة إلا في حالات الضرورة القصوى.

ووصفت مصادر حكومية موجو الطقس السيء بأنها «غير مسبوقة».

كانت الحكومة قد أعلنت وقف الدراسة غدً، الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.