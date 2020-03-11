شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: رفع درجة الإستعداد القصوى تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التي قد تتعرض لها البلاد وإحتمالية سقوط أمطار غدا الخميس.

وشدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات الفرعية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أي أحداث طارئة في حينها لسرعة التعامل الفورى معها. ووجه «أبوليمون» رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياة الناتجة عن الأمطار، والتأكد من أن جميع بلوعات مياة الأمطار تعمل بكفاءة لتصريف المياه، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء والتأكد من مراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات للتأكد من عزلها جيداً حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومضاعفة النوبتجيات للأطباء والتمريض وتوفير أكياس الدم والأمصال، والتأكد من كفاءة عمل المولدات الكهربائية وتوافر المياه بالخزانات والوقود والدفع بفرق الانتشار السريع.