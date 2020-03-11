شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الزراعة مع سفير نيوزيلندا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السيد القصيـر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جريج لويس، سفير دولة نيوزيلندا بالقاهرة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، عمق العلاقات المشتركة التي تربط بين البلدين في عدد كبير من مجالات التعاون، لاسيما المجال الزراعي والذي شهد نشاطاً كبيراً، مشددا على أهمية تكثيف فرص التعاون المشترك، والسعي نحو تحسين ميزان التبادل التجاري بما يتلائم مع عمق العلاقات بين البلدين.

وبحث الجانبان، الاستفادة من الخبرة النيوزيلندية في مجالات التدريب، واستكمال الملفات الفنية العالقة بشأن انسياب حركة المنتجات الزراعية بين البلدين، كما استعرض السفير النيوزيلندي أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية في مجال تدريب الأطباء البيطرين المصريين، وإقامة ورشة عمل دولية بالقاهرة بهدف نقل الخبرة النيوزيلندية.

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وعلى صعيد متصل، أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن نيوزيلاندا وافقت على تقديم الدعم الفني في مجال تطوير الأقفاص السمكية واستغلال المواقع المناسبة بالبحار المصرية لعمل الأقفاص السمكية لتربية أنواع مختلفة من الأسماك البحرية والمحاريات والقشريات وعمل الدراسات التحليلية الخاصة باختيار أفضل المناطق بالبحرين الأحمر والمتوسط (تحليل المياه، المناخ، تيارات المياه، العوالق، درجات الحرارة) لعمليات الاستزراع بالبحر مع مراعاة تطبيق نظم إدارة مبنية على أسس الأمن الحيوي والحفاظ على النظام البيئي خاليا من التلوث.

السيد القصيـر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستقبل جريج لويس سفير دولة نيوزيلندا بالقاهرة

وأوضح التقرير أن الجانب النيوزيلاندي قدم دعما فنيا وبناء للقدرات للأطباء البيطريين بمصر في مجال تطوير المجازر وعلم الوبائيات، والاتفاق بين البلدين على تشجيع التجارة البينية في مجالات استيراد المنتجات الحيوانية وبخاصة الكبد (الأبقار والضأن) وتشجيع الشركات المصرية الراغبة في استيراد الكبد والشركات المصدرة بنيوزيلندا.

وشدد التقرير على أن وزارة الزراعة تعمل بصورة مكثفة على استمرار دعم التعاون الفني بين الجانبين والتبادل التجاري لمنتجات اللحوم النيوزيلاندية مثل الكبد حيث تتمتع المنتجات النيوزيلاندية بميزة تنافسية وجودة عالية وقد تم اعتماد نظام الإشراف البيطري على المجازر النيوزيلاندية وطريقة الذبح على الشريعة الإسلامية.

وأضاف التقرير أن مصر ممثلة في الحجر الزراعي المصري نجح في فتح سوق نيوزيلندا أمام صادرات البرتقال المصرى، لأول مرة، ديسمبر الماضي، بعد مباحثات وزيارات فنية استمرت أكثر من عامين، وتوقيع بروتوكول التصدير بين الحجر الزراعي المصري والحجر النيوزيلندى لتنظيم تصدير البرتقال المصري إلى نيوزيلاندا.