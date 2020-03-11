شكرا لقرائتكم خبر عن هُنا يعيش 8 أفراد «تحت خط الفقر».. حكاية أسرة في حاجة إلى حياة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داخل منزل متواضع مبني من الطوب الأبيض ومعروش بالخشب والسدة، ومكون من غرفتين وحمام بقرية أبوشميس، بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، تقيم أسرة مكونة من 8 أفراد تحت خط الفقر، ويعمل رب الأسرة ضمن العمالة الموسمية غير المنتظمة، ويكافح من أجل تربية بناته الخمسة رغم ظروف مرضه، لتوفير سبل المعيشة لهن ولوالدته المسنة ورعاية زوجته المريضة، بعد وفاة نجله الوحيد الذي توفي أثناء مساعدته في العمل.

لم يستسلم رب الأسرة وصنع من المعاناة التي واجهها بعد وفاة ابنه الوحيد الذي كان سندا له، قصة كفاح كبيرة في ظل ظروفه الاقتصادية والاجتماعية الصعبة دون شكوى أو ملل، كيف لا وهو يعمل ليل نهار ليؤمن حياة كريمة لأبنائه، رغم الأعباء النفسية والضغوط الاجتماعية التي تحمله أعباءً إضافية أثقلت كاهله.

يقول عبدالسلام محمد إبراهيم، 41 عاما، عامل باليومية، أعول أسرة كبيرة تضم زوجتي وبناتي الخمسة اللاتي هن بمراحل التعليم المختلفة ووالدتي المسنة، ورزقني الله بولد وحيد كان بالصف الخامس الابتدائي، وكان سندي الوحيد في الدنيا، حيث كان يساعدني ويصر على العمل معي لتوفير سبل المعيشة، إلى أن توفاه الله وهو يعمل بجواري في أحد الحقول أسفل معدة، وأخذ يبكي على فراق نجله قائلا وبكلمات تحمل كل معاني الحزن والفراق، ابني راح مني والحمد لله على كل شئ رضيت بما قسمه الله لي، ورغم كل ذلك وفى ظل ظروف مرضي وأنا أحاول الكفاح من أجل توفير الرعاية الصحية لزوجتي المريضة بالقلب، ووالدتي المسنة وبناتي الخمسة اللاتي يبذلن قصاري جهدهن لمساعدتي .

وأضاف أنه سبق وأن قمت بإجراء عملية جراحية بالبطن، وكل ستة أشهر أقوم بعمل إشاعات للمتابعة بأحدي مستشفيات مركز فاقوس، فضلا عن معاناتي من مرض بالكلي وأقوم بالمتابعة مع أحد الأطباء، مؤكدا على أنه يعمل باليومية على قدر استطاعته ليفي بمستلزمات الحياة المعيشية في ظل ضغوط الحياة الاقتصادية، مطالبا بإعادة بناء منزله المتهالك الذي أصبح عرضة لسقوط مياه الأمطار في فصل الشتاء، وحرارة الشمس في فصل الصيف ، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات حصوله على معاش يساهم في زيادة الدخل حتى يتمكن من تلبية متطلبات المعيشة والإنفاق على أسرته الكبيرة ورعاية زوجته المريضة.

منزل مبني من الطوب الأبيض

منزل مبني من الطوب الأبيض