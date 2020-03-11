شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: وصول 20 جرارًا جديدًا من أمريكا قبل نهاية مارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأربعاء، جولة تفقدية بورش التبين المتخصصة في صيانة وعمرة جرارات وعربات البضائع حيث تأتي الجولة في إطار خطة الوزارة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد وزيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة العوائد المادية للهيئة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

تابع الوزير أعمال عمرات وصيانة جرارات «GE»، والهنشل الألماني وتفقد أقسام الورشة المختلفة واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع صيانة وعمرة 81جرار جنرال إلكتريك الأمريكية تحت إشراف خبراء الشركة الأمريكية وبأيدي عمال وفنيين ومهندسين وذلك ضمن مشروع تصنيع وتوريد وصيانة ١٩١ جرارًا.

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أكد «الوزير» على أهمية إعادة تأهيل 81 جرارًا «جنرال إليكتريك» الذي يتم داخل الورشة، وتم الانتهاء من عدد 6 جرارات وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.،

وفيما يتعلق بتوريد 110 جرارًا جديدًا، أوضح «الوزير» أنه تم توريد 10 جرارت في ديسمبر الماضي وتم دخولهم الخدمة وتم شحن عدد ٢٠ جرارًا، أمس، ومن المقرر وصولها ميناء الإسكندرية قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت من تصنيع عدد ٦٠ جرارًا وسيتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وعن تطوير الورش، أكد المهندس كامل الوزير أن كل ورش السكة الحديد يتم تطويرها تطويرًا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة، ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، حيث تعد ورشة التبين أحد النماذج الهامة في هذا المجال.

جرارات

جرارات

جرارات