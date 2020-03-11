شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات البالون الطائر لسوء الأحوال الجوية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت زيادة سرعة الرياح، اليوم الأربعاء، في إلغاء رحلات البالون الطائر بغرب الأقصر، مما أدى إلى قيام شركات السياحة إلى تأجيل رحلاتها لحين استقرار حالة الطقس، ومعاودة إطلاق الرحلات حسب جداول الحجوزات.

وقال أسامة عبدالغني، مدير بإحدى الشركات السياحية في الأقصر، إن رحلات البالون تم إبلاغهم بإلغائها في ساعة متاخرة من مساء أمس، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح عن المستوى المسموح خلاله بإقلاع البالون.

وأضاف أن رحلات البالون تخضع بشكل يومي إلى اختبارات للتأكد من مدى ملائمة أحوال الطقس للطيران، وإذا كانت اشتراطات التحليق متوافرة من عدمه، مشيرًا إلى أنه يشترط حتى يتمكن من الطيران ألا ترتفع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وكلما انخفضت درجات الحرارة كان ذلك أفضل، وأن لا تزيد سرعة الرياح عن 8 عقدة في الدقيقة، وأن يكون مستوى وضوح الرؤية في حدود 5 كيلو مترات، مؤكدا أن شركات البالون تتبع أقصى درجات الحماية للحفاظ على سلامة وأمن السائحين، بالشكل الذي يضمن لهم الحصول على أفضل رحلة بالون.