شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات أحمد عكاشة.. ماذا قال «الشعراوي» عن حقيقة وجود عذاب القبر؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت تصريحات الدكتور أحمد عكاشة، الطبيب النفسي الشهير، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، عن نفي وجود عذاب القبر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قال في مقابلة مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى: «بنشوف في الأفلام بأمريكا بيضربوا مزيكا وبياكلوا أكل حلو وبيشربوا والميت موجود في التابوت بتاعه، مفيش حد بعيط العياط يعني واحد أو اثنين، عندك مكتوب يعني في الدين عندنا أن في نوعين من الموت، موت يعقبه يقظة إلى هو النوم وموت لا يعقبه يقظة إلى هو الوفاة، الوفاة يعني انت نايم بعمق خايف من ايه؟ عارف أنت لما تنام 8 ساعات بتكون نومة سعيدة جدا متحسش بالدنيا كلها بتطلع باستمتاع.. الجماعة إلى بتقول لك عذاب (عذاب القبر) مفيش حاجة من الشكل ده أبدا، يعني لكن في ناس عندهم رعب من الموت».

وقال «عكاشة» إن الإنسان خلق على 5 أمزجة، وعدد بعضها قائلا: «ربنا خلقنا 5 أمزجة، القلق الخائف، ده واحد أو واحدة باستمرار خائفة العيال مرجعوش قاعدة في البلكونة لبين ما عيالتها ترجع، خايفة من المرض خايفة من المناطق الضيقة خائفة من المناطق المرتفعة.. عايشة دائما في حالة خوف.. الحالة الثانية العصبي، إنسان عصبي دائما.. والحالة الثالثة الإنسان المتشائم الذي نسميه النكدي».

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حوارًا مسجلًا للداعية الإسلامي الراحل محمد متولي الشعراوي، مع الإعلامي الراحل محمود سلطان، كان يجيب خلاله عن بعض الاستفسارات الدينية، في برنامج «لقاء الإيمان»، الذي كان يذاع على شاشة التليفزيون المصري، وشدد «الشعراوي» خلال اللقاء على عدم وجود عذاب في القبر، مفندًا الأسباب التي استند عليها في وصوله إلى هذه النتيجة.

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ويقول «الشعراوي» في المقطع المتداول: «لا يوجد عذاب في القبر، لأنه لا عذاب إلا بعد حساب، والحساب حيبقى في الآخرة، إنما القبر بس شُروة الحياة مُنعت من النفس، وشاف نفسه مجندل في التراب، فيعرض عليه عذابه في الآخرة، إن كان صالحًا يعرض عليه العذاب، وإن كان مؤمنًا يعرض عليه الثواب، يقوم طول ما هو شايف الحاجة الحلوة يبقى في سرور، وشايف الحاجة اللي بتنظره في الآخرة يبقى فيه عذاب».

ويتابع «الشعراوي»: «يبقى كده عذاب القبر عرض لمنازل الآخرة، ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في (قوم فرعون): (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.. غافر (46)».

ويستكمل: «الزمن بالنسبة للإنسان يبقى إيه؟ حياته مماته، وبعثه، آل فرعون ما عرضوش في الحياة على النار، خلاص، إذن لم يبق سوى زمنين اثنين، زمان الموت اللي هو البرزخ، وزمان الآخرة، أما زمان البرزخ فقال: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا)، ولما زمان الآخرة قال: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)، يبقى هنا عرض وهنا إدخال، وهذا الفرق بين الاثنين».

واختتم «الشعراوي»: «يعني مثلا، رئيس الجمهورية أو الملك عزمنا، وبعدين دخلنا لقينا موائد جميلة، يبقى ده اللي هاناكله ونفضل مبسوطين لغاية ما نروح ناكل، طيب إذا كان ولد دخل قسم في جريمة، وشاف الفلكة والكرباج والسلسلة والقيد، ولسه ما عملوش فيه حاجة، يبقى معروضة عليه، إذن فيه عذاب».