شكرا لقرائتكم خبر عن أول إعلان عن تعليق الغياب داخل جامعة حكومية: لا حضور مع أعراض مرضية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بكافة قطاعات الجامعة الطبية والتعليمية ووضع خطة وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية الأفراد داخل الجامعة، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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وأشار إلى أن جامعة أسيوط آمنة وخالية من ظهور أي حالات مصابة أو حتى مشتبه بها ولكن ذلك لا يمنع من تكثيف الإجراءات بما يضمن أعلى مستوى من الجاهزية تحسباً لأي طوارئ لا قدر الله، لافتا إلى تطبيق قراراً بتعليق الغياب والمتعلقة بابناء الجامعة من الطلاب وذلك بما يعفيهم من الحضور في حالة تعرضهم لأية أعراض مرضية.

من جانبه، كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم بالفعل تعميم خطة الجامعة في هذا الشأن على كافة الكليات والتي تتضمن إرجاء كافة الفاعليات التي تتضمن تجمعات بشرية أو طلابية سواء مؤتمرات أو ندوات أو رحلات علمية أو ترفيهية داخل المحافظة أو خارجها مع عدم تواجد طلاب كافة الفرق الدراسية بالكلية في يوم واحد مع تقليص تواجد طلاب الكليات النظرية داخل الكلية إلى عدد أيام أقل بقدر الإمكان.

كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل كافة الكليات والوحدات السكنية بالمبانى الجامعية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والتأكد من جودة التهوية داخل المدرجات والقاعات الدراسية، مع تشديد الرقابة على المطاعم والكافيتريات داخل الجامعة.