شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيتم التعامل مع إلغاء البصمة داخل «التنمية المحلية»؟..المتحدث الرسمي يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كيف ستقوم الوزارة بالتعامل مع إلغاء البصمة الإلكترونية بديوان الوزارة. وقال في تصريحات لبرنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أن القرار يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس «كورونا» المستجد، وان تم التواصل بين المحافظات لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على سلامة أبناء الوطن. وتابع سيتم العودة إلى الإمضاء التقليدية وهي بالأقلام، قائلاً: «كل واحد يكون معاه قلمه وأدوات التطهير والتعقيم بتاعته».
وأضاف خالد قاسم، أنه تم إصدار قرار بتطهير المساجد قبل وبعد صلاة الجمعة، والتأكيد على عملية التطهير المستمر في المساجد الكبيرة والعامة التي تشهد تكدس دائم من المصلين، وكذلك الكنائس.
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