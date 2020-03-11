شكرا لقرائتكم خبر عن «القرموطي» يسأل «الحرس الأميري القطري» عن حقيقة إصابة «تميم» بـ«كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطرق الإعلامي جابر القرموطي، خلال برنامج «الكلام على إيه»، المذاع على فضائية «الحياة»، للحديث عن إصابة الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، بفيروس «كورونا» المستجد. واستعرض «القرموطي» خبراً بعنوان: «هلع في القصر الأميري القطري بسبب إصابة أمير قطر بالكورونا»؛ موضحًا أن الإعلام القطري لم يذكر أي شيء عن الخبر لا بالإيجاب ولا بالسلب.

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وأشار «القرموطي»، إلى أنه قرر الاطمئنان على صحة أمير قطر لمعرفة.هل سيتم عزله بسبب الكورونا؟؛ مجريًا اتصالاً على الهواء بوزارة الصحة القطرية، وبديوان الأمير القطري للتوصل لإجابة ولكن لم يتم الرد عليه.

ليقرر أن يتصل بالحرس الأميري في قطر على الهواء، ورد عليه شخص قائلًا: «الحرس الأميري اتفضل»، ليرد «القرموطي» ويعرفه بنفسه صحفى مصرى، من القاهرة، وسأله عن إصابة الشيخ تميم بفيروس كورونا، قبل أن يرد عليه الموظف: «هذا الحرس الأميري فقط»، وأغلق الهاتف في وجهه.