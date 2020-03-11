شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نصيحة عن لبس «الكمامة» وطرق التخلص منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحرص منظمة الصحة العالمية على إمداد الجميع بكل المستجدات بشان الفيروس الجديد «كورونا»، ومع تزايد نسب الإصابات وجد الكثير أن افضل طرق للوقاية هي وضع الكمامة . وهنا أوضحت المنظمة طريقة وضع الكمامة وكيفية استخدامها والتخلص منها، ويتمثل ذلك في:

1. تذكر أن استخدام الكمامة ينبغي أن قد لا يقتصر على العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية والأشخاص المصابين بأعراض تنفسية مثل الحمى والسعال.

2. قبل لمس الكمامة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.

3. أمسك الكمامة وافحصها للتأكد من أنها غير ممزقة أو مثقوبة.

4. حدد الطرف العلوي من الكمامة (موضع الشريط المعدني).

5. تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج (الجهة الملونة).

6. ضع الكمامة على وجهك.

7. اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل أنفك.

8. اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.

9. بعد الاستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين مبعداً الكمامة عن وجهك وملابسك لتجنب ملامسة أجزاء الكمامة التي يحتمل أن تكون ملوثة.

10. تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق.

11. نظف يديك بعد ملامسة الكمامة أو رميها بفركهما بمطهر كحولي، أو إذا بغسلهما بالماء والصابون إذا كانت متسختين بوضوح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 نصيحة عن لبس «الكمامة» وطرق التخلص منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.