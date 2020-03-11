شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأماكن التي يمكن التوجه إليها في حالة الاشتباه بالإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا يوم بعد يوم، ومع إعلان مصر تعافي 12 حالة مساء أمس، يجد الكثير من المواطنين رغبة في إجراء الكشف عليهم، خاصة بعد التأكيد على تشابه أعرض فيروس كورونا مع اعرب نزلات البرد.

وهنا ما هي الأماكن التي يمكن التوجه إليها في حالة الاشتباه بالإصابة بكورونا:

- مستشفى قصر العيني الفرنساوي: 27 نافذة شيم الشافعي بكورنيش النيل، وللاستعلام يمكن الاتصال على 23654060 أو 23654061.

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- مستشفى ثابت ثابت: محطة الأريزونا، شارع رزق حنا، من شارع حسني متولي الهرم، وللاستفسار يمكن الاتصال على 0233970803.

- مستشفى قصر العيني التعليمي: بكلية طب القصر العيني بالجيزة، وللاستعلام يمكن الاتصال على الرقم 23643524 .

- مستشفى الطلبة: 15 ش جمال الدين عفيفي بميدان الجيزة أمام المدينة الجامعية للطالبات.

وكان رئيس جامعة القاهرة، محمد الخشت، في وقت سابق أعلن عن تشكيل فريق طبي يضم عددا من المتخصصين، داخل كل مستشفى للكشف على الحالات وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.

كما وفرت وزارة الصحة خطا ساخنا للتواصل مع المواطنين للاستفسار عن كل ما يخص فيروس كورونا، وإذا كان لديك أي تساؤلات حول فيروس كورونا يمكنك التواصل من خلال الرقم 105.