شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب إعلام الأزهر فى زيارة لـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من 30 طالبا بكلية الإعلام جامعة الأزهر مؤسسة الخليج 365، حيث كان فى استقبالهم الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365.

وقدم ثروت شرحا للطلاب حول آليات العمل فى صالة التحرير المدمجة ومصادر القصة الإخبارية وكيفية التعامل مع السوشيال ميديا.

كما اصطحب ثروت وفد إعلام الأزهر فى جولة داخل المؤسسة بأقسامها الفنية والتحريرية، وشرح للطلاب كيفية عمل الصحيفة الورقية اليومية والموقع الإلكتروني.

وتفقد الطلاب استديو الخليج 365 للتعرف على الربط بين المالتيميديا والصحافة الإلكترونية وطرق صناعة التقارير المصورة والفيديوجراف والنشرات الإخبارية، بالإضافة إلى التعرف على فنون المونتاج، وتفقد وفد إعلام الأزهر أيضا

المواقع والمجلات المتخصصة وآليات عملها.

من جهته، أعرب الدكتور مصطفى عبد الباسط مدرس مساعد بقسم الصحافة عن شكره لمؤسسة الخليج 365 على حسن الاستقبال والترحيب بوفد كلية الإعلام جامعة الأزهر، مؤكدا أن تلك الزيارات الميدانية تأتى تطبيقا بتوجيهات الدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية بالاهتمام بالجوانب العملية والتطبيقية فى مجال الإعلام، والحرص على معرفة المستجدات الحديثة التى تجعل الطلاب قادرين على مواجهة التحديات الجديدة فى سوق العمل الإعلامى.

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