شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدن العبور والسلام والنهضة وأجزاء من مدينة الشروق لمدة 14 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التى يتم تغذيتها من رافع رقم ٢، المُغذي بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق - بدر - العبور الجديدة)، وكذا المناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل (مدينة السلام - النهضة)، وذلك ابتداءً من الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ‪١٣/٣/٢٠٢٠‬، وحتى الساعة ١٢ ظهر يوم السبت ‪١٤/٣/٢٠٢٠‬، نظراً لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى قيام جهاز المدينة بتوفير عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية، كما أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

وكان المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قد تابع أعمال تنفيذ عدد 126 عمارة، لأهالي المناطق غير الآمنة بحي السلام، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت حوالي 55%، وجارٍ استكمال الأعمال بالمشروع.

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وشدد المهندس أحمد عمران على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، وكذا توفير السكن الملائم للمواطنين.

وفي سياق آخر، قال المهندس أحمد عمران: جارٍ تنفيذ الجزء الأخير من الطبقة السطحية بالحارة اليمني من الطريق الرئيسي للمدينة، في المسافة بين نفق الحي السابع وحتى نفق الحي السادس، وذلك ضمن أعمال الطبقة السطحية بالطريق الرئيسي للمدينة بالكامل.

وأضاف رئيس الجهاز أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بالحي السادس، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع استكمال القطاع التصميمي وتطوير الحي السادس بالمدينة.

كما وجه المهندس أحمد عمران، مسئولي الإدارات المختصة بالتأكيد على جاهزية سيارات شفط المياه، وعمل الصيانة الدورية اللازمة لبالوعات صرف مياه الأمطار، تحسبا لأية ظروف طارئة خلال موسم الشتاء الحالي.