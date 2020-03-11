سفير كندا: لدينا علاقات عظيمة مع مصر تعود إلى تاريخ طويل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير كندا بالقاهرة جيس داتون، قوة العلاقات بين مصر وكندا، قائلا "لدينا علاقات عظيمة مع مصر تشمل مختلف المجالات السياسية والتجارية"، وأضاف السفير الكندى -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش حفل استقبال أقيم بالإسكندرية بحضور نائب محافظ الإسكندرية جاكلين عازر والشركاء والشخصيات العامة- أن العلاقات بين الجانبين تعود إلى تاريخ طويل من التعاون والشراكة المتبادلة.
وقال- ردا علي سؤال حول مستقبل العلاقات الثانئية بين البلدين - "سيكون هناك فرص عظيمة لتعزيز وتنمية التعاون وبناء المؤسسات والعلاقات بين الشعبين" .
وأشار إلى أن وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين زار مصر في ديسمبر الماضي والتقى وزير الخارجية سامح شكري، وشارك في منتدي أسوان للسلام والتنمية، لافتا إلى أن ذلك يعكس حجم وأهمية العلاقات بين الدولتين.
وثمن السفير الكندي من مكانة الإسكندرية وأهميتها ما تمتاز به من جمال خاص وطبيعة شعبها، كما رحب بزيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية على كافة الأصعدة.
من جانبها، أكدت نائب محافظ الإسكندرية جاكلين عازر، قوة العلاقات المصرية الكندية، وأن هناك العديد من الفرص الهامة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون.
وأشارت عازر إلى اجتماع محافظ الإسكندرية محمد الشريف مع السفير الكندي ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانين، منوهة إلى مكانة مدينة الإسكندرية وأهميتها كمركز وعاصمة للثقافة والحضارة وما تمتاز به، وكذلك أهميتها في منطقة البحر المتوسط وعلاقتها مع دول المنطقة.
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