شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه أسيوط تنفذ برنامجا استقصائيا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة نفذت برنامجاً استقصائياً لمعرفة رأى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها الشركة، ومدى رضائهم عن جودة مياه الشرب، ورصد مقترحاتهم ومطالبهم، طبقاً لمجالات وأنشطة خطتها التوعوية السنوية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن البرنامج الاستقصائى يأتى ضمن الخطة التوعوية التى تنفذها الشركة، حرصاً على تحسين جودة الخدمة المقدمة لعملائها على مستوى مراكز وقرى المحافظة كافة، وكذا التعرف على مدى وصول الخدمات للمواطنين بالجودة المرجوة، وضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحى.

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‫وأعلن المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لعدد 130 محطة مياه شرب وصرف صحى بعدة مناطق، موضحاً أن ذلك يأتى فى ضوء خطة التأهيل التى تستهدف الإرتقاء بأداء المحطات والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى يتم ضخها فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.‬

‫وأوضح المهندس محمد صلاح عبدالغفار، أن محطات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم تأهيلها مقسمة كالتالى: 34 محطة بقطاع وسط، و29 محطة بقطاع شمال، و 29 محطة أخرى بقطاع جنوب، وكذا عدد 38 محطة بقطاع شرق، مشيراً إلى أن أعمال رفع الكفاءة والتطوير شملت رفع الأسوار والدهانات الخارجية للحوائط واللوحات الكهربائية، وتهيئة الأرضيات، بالإضافة إلى تثبيت المواتير وكابلات الطلمبات، وتزويد المحطات بإرشادات السلامة والصحة المهنية، لتأمين بيئة العمل حفاظاً على سلامة جميع العاملين بالمحطة، وعلى الأصول، وكذا ضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.‬