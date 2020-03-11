شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع السفير النيوزيلندى انسياب حركة المنتجات الزراعية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السيد القصيـر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، "جريج لويس" سفير دولة نيوزيلندا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين ، وبحث الجانبان، الاستفادة من الخبرة النيوزيلندية في مجالات التدريب ، كذلك استكمال الملفات الفنية العالقة بشأن انسياب حركة المنتجات الزراعية بين البلدين، كما استعراض السفير النيوزيلندي أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية في مجال تدريب الأطباء البيطرين المصريين، وإقامة ورشة عمل دولية بالقاهرة بهدف نقل الخبرة النيوزيلندية.

حضر اللقاء المهندس مصطفي الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية ، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

واكد وزير الزراعة خلال اللقاء علي عمق علاقات المشتركة التي تربط بين البلدين في عدد كبير من مجالات التعاون، لاسيما المجال الزراعي والذي شهد نشاطاً كبيراً لافتا الي أهمية تكثيف فرص التعاون المشترك، والسعي نحو تحسين ميزان التبادل التجاري بما يتلاءم مع عمق العلاقات بين البلدين.

فيما تواصل وزارة الزراعة ، فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية والتي تشهد حاليا طفرة كبيرة وتغزو معظم الأسواق العالمية مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو للسوق المحلي ، وأكد تقرير الحجر الزراعى ، أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة. ، وإجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير .

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وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة، و وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى وادراجها فى قائمة سوداء ،بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.