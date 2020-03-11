طلاب القاهرة يعلقون ملصقات للتوعية بكورونا.. ووكيل الوزارة: خطة شاملة للمواجهة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فصول المدارس بمحافظة القاهرة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع نشر التوعية بأعراض المرض وطرق الوقاية، حيث علق طلاب المدارس عدد من الملصقات للتوعية بذلك. أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن مديرية التربية والتعليم وضعت خطة وقائية لمواجهة ولمنع انتشار فيروس (كورونا) والسيطرة عليه، والتأكيد على متابعة الإجراءات الوقاية للحماية من الفيروس وهى كما يلى. 1_ مخاطبة كافة المدارس بكل المراحل الدراسية بغسل الايدى بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسى. 2_ تعليمات لجميع المدارس بالتنبيه على كافة الطلاب باتباع العادات الصحية أثناء العطس. 3_ضرورة التأكيد على جميع الطلاب فى المدارس باستخدام المناديل الورقية أثناء العطس. 4_التقليل من التجمعات الكبيرة للطلاب داخل مبنى المدرسة. 5_الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب. 6_ الوقاية من كل أمراض الجهاز التنفسى فى المدارس. 7_الحفاظ على شرب السوائل الساخنة وتناول خافض الحرارة فى بداية إظهار أعراض البرد. 8_الابتعاد عن تناول المثلجات والاكل البارد والحرص على عمل الغرغرة بماء دافئ وملح حيث يقتل جراثيم اللوزتين ومنعها من التسريب الى الرئتين. Advertisements 9- وضع المعقم الكحلى فى الجيب بغرض الوقاية فى حالة تعرض الفيروس لدرجة حرارة 26 فهو يقتل ولا يعيش فى المناطق الحارة. 10_ تناول شرب الماء بصفة مستمرة و الحفاظ على الحلق من الجفاف. 11- ضرورة إن يتم الابلاغ فورا عن اى حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا. كما يمكن طرح كل الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن برقم 105 لوزارة الصحة و السكان. كانت وزارة الصحة دعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

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