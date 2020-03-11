الأوقاف تطلق دورة لإعداد الشباب للقيادة تشمل 100 موظف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للدورة الأولى لإعداد الشباب للقيادة ، وتشمل مائة شاب ( خمسون منهم من القطاع الديني ) بشرط ألا يزيد سن المتقدم على أربعين عامًا.
واشترطت الاوقاف ان يكون من العاملين بالإدارة الوسطى ( مدير إدارة - مفتش - رئيس قسم ) أو من الأئمة الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه ممن هم على الدرجة الأولى أو الثانية ، على أن يقدم طلبه مصحوبًا بتزكية مدير المديرية التابع لها بما يفيد تميزه العلمي والإداري أو ما يكلف به من مهام مع تفانيه في عمله .
وتضمن البرنامج خمسين شابا من الإداريين بوزارة الأوقاف أو الجهات التابعة لها ( هيئة الأوقاف - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مستشفى الدعاة - المديريات الإقليمية ) ممن هم على الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة ، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وأربعين عامًا ، وأن يشفع طلبه بخطاب تزكية من رئيس الجهة التابع له بما يفيد تميزه وتفانيه في عمله .
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