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الأوقاف تطلق دورة لإعداد الشباب للقيادة تشمل 100 موظف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

اعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للدورة الأولى لإعداد الشباب للقيادة ، وتشمل مائة شاب ( خمسون منهم من القطاع الديني ) بشرط ألا يزيد سن المتقدم على أربعين عامًا.

 

واشترطت الاوقاف ان يكون من العاملين بالإدارة الوسطى (  مدير إدارة  - مفتش - رئيس قسم ) أو من الأئمة الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه ممن هم على الدرجة الأولى أو الثانية ، على أن يقدم طلبه مصحوبًا بتزكية مدير المديرية التابع لها  بما يفيد تميزه العلمي والإداري أو ما يكلف به من مهام مع تفانيه في عمله .                    

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وتضمن البرنامج خمسين شابا من الإداريين بوزارة الأوقاف أو الجهات التابعة لها ( هيئة الأوقاف - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مستشفى الدعاة - المديريات الإقليمية ) ممن هم على الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة ، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وأربعين عامًا ، وأن يشفع طلبه بخطاب تزكية من رئيس الجهة التابع له بما يفيد تميزه وتفانيه في عمله .                                 

وفتحت الاوقاف التقديم على النحو التالي : موظفة ديوان عام الوزارة تسلم للدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير، وموظفى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تسلم للدكتور هشام عبد العزيز، و موظفى مستشفى الدعاة تسلم لمدير المستشفى، وموظفى مديريات الأوقاف تسلم لمدير المديرية، وموظفى ديوان عام هيئة الأوقاف تسلم لمدير عام الهيئة، وموظفى مناطق الأوقاف  تسلم لمدير المنطقة، وموظفى المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف تسلم لرئيس مجلس إدارة المجموعة أو من يفوضه، و ويتولى مدير عام التدريب المتابعة والإشراف على الإعداد و التنفيذ .


 

 

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