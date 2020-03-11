تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والعاصفة الترابية أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، نتائج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشان المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الارتقاء بالأداء الحوكمي وتوفير الخدمات للمواطنين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية في تنفيذ مشروعات وزارة الاتصالات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للإسهام في جهود الدولة للتحول الرقمي بالإضافة إلى تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزا معلوماتيا متطورا يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم العالمية، مبينا أن هذا يرتقى بالأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجه الرئيس بضرورة مضاعفة برامج التدريب على المهارات الرقمية وتدريب المهنيين المستقلين بهدف توفير فرص عمل غير مرتبطة بالموقع الجغرافي للعمالة مع الاعتناء بالتدريب على علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجية الدولة لصقل الكوادر البشرية وبناء الشخصية المصرية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تابع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مقدمتها تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات ذات العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي وأيضا ميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في إطار التحول الرقمي وانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت عنوان "رسالة من السيسي إلى رئيس الإمارات حول سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكري سلم نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الإمارات أمس، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن الرسالة تتضمن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، وأعرب شكري، خلال اللقاء، عن التطلع إلى مواصلة الإمارات دعمها مصر، لا سيما في إطار القرار العربي الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي الأخير بشأن ملف سد النهضة.

وأوضح حافظ أن وزير خارجية الإمارات أكد دعم بلاده مصر ودعم كل ما يصون الأمن القومي المصري.

وفي متابعتها أيضا للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية غدا الخميس بعد تلقيه تقريرا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، وأشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غد حتى السبت المقبل.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدا المواطنين توخى الحذر في ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.

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في السياق نفسه، صرحت إيمان شاكر وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد بأنه من المتوقع هبوب عاصفة ترابية شديدة وأمطار غزيرة لمدة 72 ساعة على الأقل نتيجة تأثر البلاد بثلاثة منخفضات جوية.

من ناحية أخرى، قرر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة غدا لسوء الأحوال الجوية ويشمل القرار الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء، كلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخبارا أو بيانات كاذبة أو شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" أو غيره بهدف تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء قوله، في تصريح صحفي أمس، إن هذا التكليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة "كورونا" حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة تداولها من قبل أفراد المجتمع.

وأضافت "الجمهورية" أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أكد أنه لا ولن يمكن إخفاء أي معلومات عن المواطنين وسيتم الإبلاغ بأي تطورات، مؤكدا أن الحكومة ليس من مصلحتها إخفاء حقيقة الإصابة بفيروس كورونا، فيما قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد "حتى هذه اللحظة لدينا 59 إصابة منهم 8 بشكل مباشر و51 حالة من خلال التقصي.. مشيرة إلى أن أول حالة سجلت بمصر كانت بدون أعراض وتم كشفها من خلال الخطة الاحترازية التي تؤكد قوة الدولة المصرية في اتخاذ الإجراءات"، وأوضحت أنه تم أول أمس أخذ عينات عشوائية من المراكب النيلية بالأقصر وأسوان وجاءت جميع النتائج سلبية 100%.

من جانبه، أكد وزير السياحة الدكتور خالد العناني أن مصر من أقل الدول التي تعاني من المرض، وتقوم الوزارة، بالتنسيق بشكل يومي مع وزارة الصحة والسكان وكافة أجهزة الدولة، من أجل حماية أهالينا الذين يعملون في السياحة وحماية ضيوفنا من كل دول.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن غالبية مؤشرات البورصة تعافت لدى إغلاق تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب على أسهم منتقاه في قطاعات السوق المختلفة أبرزها القطاع المصرفي والعقارات والرعاية الصحية، على خلفية التعافي القوي الذي سجلته أسواق المال العالمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أمس إعلان إدارته عن خطط تحفيزية للاقتصاد الأمريكي منها خفض الضرائب، هو ما انعكس على مؤشرات البورصة العالمية، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4,3 مليار جنيه.

وتحت عنوان "البابا تواضروس يترأس جنازة رئيس ديرالأنبا بيشوي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ترأس أمس صلاة تجنيز الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور عدد من أحبار الكنيسة ومجمع رهبان الدير وأعضاء الإكليروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن محافظ البحيرة هشام آمنة قام بتقديم واجب العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني والأنبا باخوميوس، مؤكدا أن الجميع شركاء في الوطن.

وتحت عنوان "بدء تسجيل العلامات التجارية للسلع والمنتجات المصرية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التموين أعلنت عن بدء تشغيل العلامات التجارية للسلع والمنتجات المصرية طبقا للمؤشرات الجغرافية، وذلك لحمايتها سواء في الأسواق المحلية أو العالمية وعدم تقليدها أو اقتباسها، بما يساعد على زيادة معدلات معدلات التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة من السلع ذات الميزة التنافسية، وأضافت أنه تقرر التطبيق كمرحلة أولى على 3 منتجات هي التين والعنب وزيت الزيتون الخاص بمحافظة مطروح.