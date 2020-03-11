قطع الكهرباء وركن السيارات.. نصائح "القاهرة الجديدة" لمواجهة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر: قدم جهاز القاهرة الجديدة عدة نصائح للمواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ظروف الطقس السيئ، ومن المتوقع أن يكون لمدة 3 أيام (الخميس - الجمعة - السبت). وطالب الجهاز بعدم ركن السيارات أعلى بالوعات صرف الأمطار بالطرق الرئيسية والفرعية لضمان عملها بكفاءة وسهولة صيانتها أثناء الأمطار، كما وجه بعدة إجراءات: - التأكد من صلاحية وتشغيل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات. - ركن السيارات خارج البدرومات في حال استمرار هطول الأمطار لفترات. Advertisements - عدم ترك سيارات مصفوفة على حافة منحدر أو طريق مائل. - القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة. - حال نزول الأمطار بكثافة قطع الكهرباء لعدم حدوث ماس كهربائي. كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس على مختلف أنحاء البلاد.

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