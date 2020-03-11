مصر | مدير "المرور" يوجه بتكثيف التواجد الأمني للكشف عن متعاطي المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "المرور" يوجه بتكثيف التواجد الأمني للكشف عن متعاطي المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، الخدمات الأمنية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، وراقب الحركة عن طريق كاميرات المراقبة.

وشدد مدير الإدارة، على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وأمر بتشديد الرقابة على الحافلات التي تقل الطلاب إلى المدارس والجامعات ووضع الرادارات على الطرق المؤدية للإقليمي. ونظمت الإدارة حملات الكشف عن سلامة الإطارات والحمولة الزائدة، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، نظرًا لخطورة الأمر، وحفاظا على سلامة الجميع، عن طريق إجراء كشف طبي دقيق باستخدام أحدث الأجهزة من قبل مختصين بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ونشرت الإدارة العامة، القوات الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، وتم نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات، بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.