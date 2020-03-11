شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: «مفيش عذاب قبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، الطبيب النفسي الشهير، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إن عذاب القبر غير موجود، وشبه الموت بنوم طويل ويشعر به الإنسان كما يشعر خلال نومه الطبعي.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي وائل الأبراشي على القناة المصرية الأولى: «بنشوف في الأفلام بأمريكا يضبروا مزيكا وبياكلوا أكل حلو وبيشربوا والميت موجود في التابوت بتاعه، مفيش حد بعيط العياط يعني واحد أو اثنين، عندك مكتوب يعني في الدين عندنا أن في نوعين من الموت، موت يعقبه يقظة إلى هو النوم وموت لا يعقبه يقظة إلى هو الوفاة، الوفاة يعني انت نايم بعمق خايف من ايه؟ عارف أنت لما تنام 8 ساعات بتكون نومة سعيدة جدا متحسش بالدنيا كلها بتطلع باستمتاع.. الجماعة إلى بتقول لك عذاب (عذاب القبر) مفيش حاجة من الشكل ده ابدا، يعني لكن في ناس عندهم رعب من الموت».

وقال «عكاشة» إن الإنسان خلق على 5 أمزجة، وعدد بعضها قائلا: «ربنا خلقنا 5 أمزجة، القلق الخائف، ده واحد أو واحدة باستمرار خائفة العيال مرجعوش قاعدة في البلكونة لبين ما عيالتها ترجع، خايفة من المرض خايفة من المناطق الضيقة خائفة من المناطق المرتفعة.. عايشة دائما في حالة خوف.. الحالة الثانية العصبي، انسان عصبي دائما.. والحالة الثالثة الإنسان المتشائم الذي نسميه النكدي».