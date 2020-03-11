شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من قراء الخليج 365 يؤيدون قرار إلغاء الموالد للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 93% من قراء الخليج 365 القرار الحكومي الخاص بإلغاء كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات لمواطنين، بما فيها الموالد، تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك 5 فعاليات تندرج تحت هذا البند، المؤتمرات والموالد والمعارض والاحتفالات الغنائية والمهرجانات.

وأشار إلى أنه تم إصدار توصيات بتكثيف إجراءات الطب الوقائى في كل الأماكن المزدحمة سواء وسائل المواصلات العامة ومحطات الأتوبيس والمترو والفنادق وكل الأماكن التي تشهد تجمعات بشرية، بالإضافة للمدارس.

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وفى وقت سابق حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جيبريسوس من أن بعض البلدان لا تتعامل بالجدية اللازمة مع إجراءات مكافحة الوباء.

وحذر من أن "قائمة طويلة" من البلدان التي لا تفعل ما يكفي لمحاربة فيروس كورونا، قائلا "هذا ليس تمرينًا، هذا ليس وقت الاستسلام، ليس وقت البحث عن أعذار" لكنه لم يسم البلدان المستهدفة بكلامه.

وفى ذات السياق الولايات المتحدة، سلطت كبرى نقابة الممرضين الضوء على حالة العديد من المستشفيات غير المستعدة لمواجهة الوباء وعبرت عن القلق إزاء نقص المعدات والمعلومات لدى العاملين في الرعاية الصحية وعدم حصولهم على التدريب اللازم.