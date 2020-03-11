شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا بيشوى يسمح اليوم للأقباط بزيارة جسد الأنبا صرابامون بعد إيداعه مزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسمح دير القديس العظيم الانبا بيشوي بوادي النطرون للأقباط بداية من اليوم الأربعاء، بزيارة جسد الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير بعدما خصص الدير له مزارا يسمح للأقباط بزيارته وأخذ البركة منه.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس، صلوات تجنيز الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي الذى توفي الأحد في أحد مستشفيات القاهرة.

توفي أسقف الدير يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 83 سنة قضى منها ما يزيد على 60 سنة في الرهبنة، ومن المقرر أن يدفن جثمانه إلى جوار جثمان مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث حسب وصيته، بعد انتهاء صلوات تجنيزه التي قصرها الدير على أعضاء الإكليروس من كهنة ورهبان إلى جانب أحبار الكنيسة.

كان دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون قد نوه إلى أن المشاركة في صلوات تجنيز الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير ستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة فقط.

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ولد الانبا صرابامون عازر قليد بسطاورس في فبراير من العام 1937، وترهب في دير السريان العامر بوادي النطرون في الثامن من ديسمبر عام 1959 ، ورسم قسا في فبراير عام 1963، ورقي قمصا في يوليو عام 1967 ، ثم منحه قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية الراحل درجة أسقف في يونيو عام 1973 ، ليصبح بعدها بأربعة أعوام رئيسا لدير الانبا بيشوي.

فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع قبل الماضى الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.